Роженицу немедленно подготовили к операции и успешно провели кесарево.

В Днепре врачи спасли женщину с тяжелой формой COVID-19 и ее новорожденную дочь.

Об этом на своей странице в Facebook в пятницу, 21 мая, сообщил главный врач медучреждения Сергей Рыженко.

Как рассказал он, на 35-й неделе беременности у женщины развилась "ковидная" пневмония с поражением большого процента легких.

«На 35-ой неделе беременности тяжелая КОВИДная пневмония. Большое поражение легких. На УЗИ полное отсутствие околоплодных вод. Биение сердца ребенка сократилось на половину от нормы. Каждая секунда дорога», - написал он.

Роженицу немедленно подготовили к операции и успешно провели кесарево.

«Сейчас и ребенок, и мама в разных реанимациях на кислородной поддержке. Дочь, которую назвала Викторией, видит пока только по телефону. Теперь у мамы новый взгляд на жизнь. Отчаяние позади. Радость и ожидание дома», - подчеркнул врач.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко