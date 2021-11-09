Среди них будет и трехмесячный период после перенесения болезни.

Справки, которые врачи будут выдавать пациентам, имеющим временные или постоянные противопоказания к вакцинации от COVID-19, будут в "Дие".

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

Он напомнил, что сегодня министерством утверждена форма такой справки. Среди них будет и трехмесячный период после перенесения болезни.

По его словам, она будет выдаваться тогда, когда в электронной системе здравоохранения появится запись о том, что человек переболел COVID-19. Справку будет подтягивать приложение "Дия", чтобы ею было удобно пользоваться в электронной форме.

Читайте такжеЛяшко сказал, когда можно будет говорить о массовой вакцинации подростков от COVIDМинистр отметил, что это заключение будет действовать три месяца.

При этом отметил: "Это будет "зашиваться" в противопоказания для вакцинации".

Противопоказания к вакцинации

Как сообщал УНИАН, в конце октября Минздрав утвердил перечень медицинских противопоказаний и предостережений к вакцинации от COVID-19. Существуют абсолютные противопоказания, постоянные и временные, а также предостережение (вакцинация с опаской).

Всего определено 16 причин или отказа от вакцинации (постоянной или временной), или для ее проведения с опаской.

Данные о пациентах, которым действительно противопоказана вакцинация, будут вноситься в электронную систему здравоохранения – украинцы смогут сгенерировать документ в приложении "Действие".

По оценкам Минздрава, реальные противопоказания к вакцинации от коронавируса имеет не более 1% населения.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Надя Пришляк