Минздрав сейчас решает вопрос.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что в ближайшее время ожидаются поставки в Украину новых лекарственных средств против коронавирусной инфекции.

Об этом он сказал в рамках визита в Кропивницкий во время брифинга, который транслировал телеканал "Украина 24".

"Мы сейчас делаем акцент на то, чтобы все койки, которые отведены для госпитализации больных COVID-19, были обеспечены в первую очередь кислородной терапией. В дальнейшем - Минздрав решает вопрос, и в ближайшее время ожидаются поставки других лекарственных средств, которые помогут спасать украинцев во время вспышки COVID-19", - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, 19 июля Ляшко анонсировал появление в Украине инновационных препаратов с прямым действием против коронавирусной инфекции. По его словам, в мире такие препараты только появляются.

Лечение коронавируса в Украине: что известно

Автор: Леся Лещенко