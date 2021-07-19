В Украине в ближайшее время объявят о создании новых инновационных препаратов от коронавирусной инфекции COVID-19, которые только появляются в мире.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в комментарии "Сегодня".
"Появились некоторые инновационные препараты. И здесь я могу анонсировать, что в ближайшее время будут заявления, что сделала Украина в инновационных препаратах, которые имеют прямое действие на вирус", – утверждает министр.
По его словам, до этого таких препаратов в Украине еще не было, а в мире они только появляются. Какие это будут препараты - министр не уточнил.
"Посмотрим. Через недели две точно выйдем с определенными заявлениями", – сказал он.
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Вакцина от коронавируса в Украине
18 июля Украина получила 2 млн доз вакцины Moderna. Препарат предоставлен правительством США через глобальную инициативу COVAX. Вакцина с этой поставки предназначена для организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что после полного курса вакцинации Moderna можно будет получить международный сертификат. Полный курс предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней.
- Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.
- Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в индийском Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, вырабатываемой в Южной Корее.
- С 29 мая года в Украине открыли первые центры массовой вакцинации населения.
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