За сутки 11 августа 2021 года в Украине зафиксировали 1 тыс. 247 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди заболевших - 77 детей.
Об этом в своем Telegram-канале сообщает "Минздрав Украины".
Читайте такжеКарантин в Украине продлили до 1 октябряКроме того, за минувшие сутки из-за коронавирусной болезни госпитализированы 588 человек, умерли - 24, выздоровели 1 тыс. 39 человек. Проведено тестирований методом ПЦР - 22 тыс. 49.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 млн 262 тыс. 601;
- выздоровели - 2 млн 194 тыс. 791;
- умерли - 53 тыс. 173;
- проведено ПЦР-тестирований - 11 млн 604 тыс. 861.
Коронавирус в Украине: статистика за предыдущие сутки
В Украине за сутки 10 августа зафиксировали 1 тыс. 122 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Было госпитализировано 648 человек, зафиксировано 25 летальных случаев, выздоровели 1160 человек.