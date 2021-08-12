За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве.

За сутки 11 августа 2021 года в Украине зафиксировали 1 тыс. 247 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди заболевших - 77 детей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает "Минздрав Украины".

Читайте такжеКарантин в Украине продлили до 1 октябряКроме того, за минувшие сутки из-за коронавирусной болезни госпитализированы 588 человек, умерли - 24, выздоровели 1 тыс. 39 человек. Проведено тестирований методом ПЦР - 22 тыс. 49.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 млн 262 тыс. 601;

выздоровели - 2 млн 194 тыс. 791;

умерли - 53 тыс. 173;

проведено ПЦР-тестирований - 11 млн 604 тыс. 861.

Коронавирус в Украине: статистика за предыдущие сутки

В Украине за сутки 10 августа зафиксировали 1 тыс. 122 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Было госпитализировано 648 человек, зафиксировано 25 летальных случаев, выздоровели 1160 человек.

Автор: Ольга Робейко