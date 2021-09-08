Правительство намерено максимально приблизить качество жизни вакцинированных людей к привычному.

Большинство противоэпидемических ограничений в "желтых" и "красных" зонах не будут применяться к тем, кто прошел вакцинацию от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания правительства.

По его словам, эпидемическая ситуация в Украине прогнозируемо ухудшается, однако пока не является критической.

"Мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированного населения против COVID-19 к привычному. Поэтому на этой неделе мы начали работать над изменениями в карантинные нормы, чтобы соблюдать баланс между защитой населения от коронавируса и его благополучием. В частности, предусматриваем, что большинство ограничений, предусмотренных в "желтом" и "красном" уровнях эпидемической опасности, не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы или посетители этих заведений различных сфер экономики. При этом для "желтого" уровня достаточно одной дозы вакцины, а уже для "красного" нужен будет полный курс прививок", - заявил Ляшко.

Он пояснил, что работа учреждений образования в "желтом" уровне не будет ограничиваться при условии 80% вакцинированных хотя бы одной дозой.

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Как сообщал УНИАН, ранее Ляшко анонсировал переход в "желтую" зону эпидопасности.

Он напомнил, что соответственно будут установлены дополнительные ограничения, предусмотренные для "желтого" уровня, и которые касаются прежде всего проведения массовых мероприятий.

Министр также подчеркнул, что сейчас ни в одном регионе страны нет оснований для перехода в "красный" уровень эпидопасности.

Заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по переводу Украины в "желтую" зону эпидемической опасности запланировано на четверг, 9 сентября.

Автор: Леся Лещенко