И внутренний, и международный COVID-сертификаты будут выдаваться сроком действия на один год.

В Украине для вакцинированных против COVID-19 граждан будут введены два внутренних сертификата – "зеленый" и "желтый".

Об этом заместитель министра-главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой.

Он напомнил, что на сегодняшний день в Украине есть два типа сертификатов о вакцинации: международный и внутренний.

"Внутренний сертификат пока выдается на полгода. Но после того, как пройдет срок его действия, надо будет отказаться от него и загрузить новый - также на полгода. Таким образом, и внутренний, и международный сертификаты будут выдаваться сроком действия на один год с момента завершения курса по вакцинации. Для одной дозы - это год плюс 14 дней после завершения вакцинации одной дозой. Для дводозных вакцин - это плюс год от второй дозы", - пояснил Кузин.

Читайте такжеВсемирный банк до конца года выделит Украине $230 млн на борьбу с COVID-19

В то же время он рассказал, что сейчас разрабатывается проект постановления правительства по смягчению требований к бизнесу и посещению заведений для тех людей, которые получили полный курс вакцинации и имеют внутренний сертификат.

"Надеюсь, что на этой или в начале следующей недели оно уже будет принято. Мы хотим позволить более облегченные нормы работы бизнеса и посещение заведений тем людям, которые получили полный курс вакцинации и имеют этот внутренний сертификат", - сказал главный санврач.

Он пояснил, что, например, заведения общественного питания в "красной" зоне эпидопасности ранее закрывали, а в "желтой" зоне ограничивали количество людей, которые могут находиться в таких заведениях. По новым нормам, которые будет предлагать Минздрав, такие заведения смогут работать даже в "красной" зоне, если персонал будет вакцинирован на 100%, можно будет снимать ограничения на количество посадочных мест, если посетители заведений будут привиты и смогут продемонстрировать QR-код на входе.

"Я думаю, что на следующей неделе Минздрав выйдет уже с официальным разъяснением, как это будет работать. Небольшая задержка сейчас возникла именно с тем, чтобы технически урегулировать этот вопрос. Сейчас сертификат генерируется только после двух доз. Будут введены так называемые "зеленый" и "желтый" сертификаты. "Зеленый" - это внутренний сертификат, который выдается после двух доз, то есть человек полностью вакцинирован. "Желтый" сертификат - это сертификат после первой дозы. Человек может пользоваться теми же услугами, посещать, например, заведение питания или спортивное заведение, но срок действия "желтого" сертификата - это, по сути, время между двумя введением вакцин, 21-28 дней", - пояснил Кузин.

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине началась 24 февраля, уже полностью иммунизированы более 4,5 млн граждан.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Леся Лещенко