Во время госпитализации малыш тяжело дышал, страдал от высокой температуры и интоксикации.

В Киевской детской инфекционной больнице зарегистрировали летальный случай коронавируса у ребенка: умерла больная COVID-19 девочка, которой был 21 день.

Этот ребенок стал самой молодой жертвой коронавирусной болезни в Украине, рассказала главный врач Татьяна Каминская, пишет "Українська правда. Життя".

У девочки и ее мамы врачи подтвердили COVID-19. На пятый день болезни, 27 августа, ребенка в тяжелом состоянии из дома на "скорой" забрали в больницу. Малыш тяжело дышал, страдал от высокой температуры и интоксикации. Его положили в отделение анестезиологии интенсивной терапии.

По словам врача, ребенок имел тяжелый респираторный дистресс-синдром: кислород через легкие не мог насыщать кровь.

"Девочку в тот же день интубировали, она получила обследования и лечение по нашему локальному протоколу оказания помощи больным COVID-19, но несмотря на это, ее состояние прогрессивно ухудшалось, и 2 сентября она умерла", - рассказала Каминская.

Как именно инфицировался ребенок, как его лечили и была ли его мама больна еще беременной, пока не сообщается.

Всего за полтора года в детской инфекционной больнице Киева лежали 500 детей с диагнозом коронавирусная болезнь. У всех, по словам врача, было легкое течение болезни, и это первый случай смерти там. Сейчас в больнице с COVID-19 находятся 40 детей в возрасте от рождения до 18 лет. С начала осени количество госпитализированных детей незначительно увеличилось.

Читайте такжеВспышка COVID-19 в одесском лагере: стало известно, у скольких детей нашли штамм "Дельта"Как сообщал УНИАН, в марте в Мариуполе умер больной COVID-19 двухмесячный мальчик, названный тогда самой младшей жертвой коронавируса. Отмечалось, что сначала в семье заболела мать ребенка, а младенец умер через сутки после госпитализации.

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки резко возросло количество больных COVID-19: выявили 2 772 новых случая. Заболели, в частности, 254 ребенка и 46 медработников, 1 017 человек госпитализировали, а 60 человек скончались.

В ближайшее время Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рассмотрит введение в Украине "желтой" зоны эпидопасности.

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Автор: Катерина Комолова