Реципиентом стала 26-летняя девушка.

В Киеве врачи Института сердца провели экстренную и сверхсложную операцию по трансплантации сердца.

Об этом сообщается на странице института в Facebook.

Операцию проводили ночью. Реципиент - 26-летняя девушка со злокачественными опухолями в левом желудочке и правом предсердии.

"Новообразования были локализованы в сердце и не успели распространиться на другие органы. Однако они увеличивались и давали о себе знать каждый день. Критическая ситуация, при которой каждый день мог быть решающим", - говорится в сообщении.

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Операция прошла успешно.

Отмечается, что это была 25 трансплантация, выполненная врачом-кардиохирургом Борисом Тодуровым и его бригадой.

Ранее сообщалось, что во Львове прооперировали 23-летнего парня, который родился с аномально сросшимися почками.

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Автор: Людмила Жерновская