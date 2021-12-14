Во Львове медики успешно пересадили почку 15-летнему парню. Это первая такая операция в Первом территориальном медицинском объединении Львова. Донором стала бабушка юноши: ее почка подошла внуку.
Как сообщил врач Олег Самчук в Facebook, Ярослав родился с больными почками. Однако диагноз гломерулонефрит ему установили лишь в 11 лет. Лечение не помогало, болезнь прогрессировала.
Врачу пришлось поставить семью перед выбором: заместительная почечная терапия или трансплантация.
"Шанс на качественную жизнь Ярославу без колебаний согласилась дать бабушка Анастасия, почка которой внуку идеально подошла", – рассказал врач Самчук.
Врачи осуществили трансплантацию 7 декабря. Донорский орган заработал сразу на операционном столе.
Сейчас бабушка и Ярослав чувствуют себя хорошо. Это была первая операция по пересадке почки ребенку во Львове.
Как сообщил городской голова Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook, это уже 74 трансплантация органов, которую провели в 2021 году во Львове. Две из них - детские.
"Радуюсь, что все больше украинцев не едут за границу для пересадки органов. А могут получить шанс на жизнь во Львове. Спасибо врачам!"- написал Садовый.
Напомним, на днях в Киеве врачи Института сердца провели экстренную и сверхсложную операцию по трансплантации сердца.