Медики говорят, что донорский орган заработал сразу на операционном столе. Такую операцию в коммунальной городской больнице провели впервые.

Во Львове медики успешно пересадили почку 15-летнему парню. Это первая такая операция в Первом территориальном медицинском объединении Львова. Донором стала бабушка юноши: ее почка подошла внуку.

Как сообщил врач Олег Самчук в Facebook, Ярослав родился с больными почками. Однако диагноз гломерулонефрит ему установили лишь в 11 лет. Лечение не помогало, болезнь прогрессировала.

Врачу пришлось поставить семью перед выбором: заместительная почечная терапия или трансплантация.

"Шанс на качественную жизнь Ярославу без колебаний согласилась дать бабушка Анастасия, почка которой внуку идеально подошла", – рассказал врач Самчук.

Врачи осуществили трансплантацию 7 декабря. Донорский орган заработал сразу на операционном столе.

Сейчас бабушка и Ярослав чувствуют себя хорошо. Это была первая операция по пересадке почки ребенку во Львове.

Как сообщил городской голова Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook, это уже 74 трансплантация органов, которую провели в 2021 году во Львове. Две из них - детские.

"Радуюсь, что все больше украинцев не едут за границу для пересадки органов. А могут получить шанс на жизнь во Львове. Спасибо врачам!"- написал Садовый.

Напомним, на днях в Киеве врачи Института сердца провели экстренную и сверхсложную операцию по трансплантации сердца.

Трансплантация в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко