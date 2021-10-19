На новую мутацию приходится почти 10% всех случаев коронавируса в стране.

В Великобритании выявили новый штамм коронавируса AY.4.2, который может быть на 10-15% заразнее распространенного в мире штамма "Дельта".

Об этом сообщает Financial Times.

По словам директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу, AY.4.2 может быть самым заразным штаммом COVID-19 с начала пандемии. При этом он отмечает, что этот штамм распространился только в Великобритании.

По данным издания, на новую мутацию приходится почти 10% всех случаев коронавируса в стране. По словам Баллу, его могут повысить до "находящегося под наблюдением", после чего присвоить название в виде буквы греческого алфавита.

Ученый Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже Джеффри Барретт отметил, что рост выявленных случаев COVID-19 в стране связан не с новым штаммом, а с пренебрежением к мерам безопасности.

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18 октября в Великобритании выявили более 49 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Напомним, штамм коронавируса "Дельта", который набирает все большие обороты в мире, а также другие мутации COVID-19 вызвали у медиков опасения относительно большей опасности для детей. Тем не менее новое исследование из Британии, которое еще не прошло рецензирование, уже показало очень обнадеживающие результаты.

Автор: Денис Прядко