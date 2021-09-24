Клинические исследования лекарственных средств против коронавирусной болезни сейчас продолжаются во всем мире, в том числе и в Украине.

Желающие украинцы могут присоединиться к исследованиям лекарств против COVID-19.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения Украины.

В сообщении отмечается, что лекарственные средства от COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, сейчас проходят клинические исследования во всем мире, в том числе и в Украине.

На сегодня таких исследований 31, их перечень можно найти на сайте Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины по профилю испытания "COVID-19".

"Клиническим испытаниям лекарственных средств в Украине отводится важное место, поскольку решение о возможности их медицинского применения может быть принято только после систематического изучения его фармакологического действия на человека и на основании данных доказанной эффективности и безопасности", - пояснил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

В Минздраве отмечают, что клинические испытания помогают выявлять и подтвердить свойства лекарственных средств, реакции на них и тому подобное. Они необходимы, чтобы подтвердить безопасность и эффективность лекарств.

Читайте такжеУкраина получила из США "инновационные лекарства" против COVID-19 на $20 миллионовОднако перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое исследование лекарств. Оно предусматривает химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие научные исследования, изучается их специфическая активность и безопасность.

Следующим этапом являются клинические испытания - четыре фазы клинических исследований. В Украине чаще всего проводятся клинические исследования III фазы, к которым привлекают тысячи пациентов для подтверждения эффективности и безопасности лекарственного средства, необходимой дозировки, сбора информации о реакциях и тому подобное.

Информацию о клинических исследованиях можно просмотреть на сайте Минздрава в разделе "Приказы" и на сайте государственного предприятия "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины" по ссылке: clinicaltrials.dec.gov.ua, где указывается название исследования, место его проведения, название и страна организатора, перечень исследуемых лекарственных средств, их лекарственная форма и дозировка.

"Исследования в Украине проводятся на должном профессиональном уровне. Это неоднократно подтверждалось в ходе инспекций Управления продовольствия и медикаментов США (Food and Drug Administration), а также Европейским Агентством лекарственных средств (European Medicines Agency)", - отмечают в Минздраве.

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки, 23 сентября, зафиксировали 9 058 новых случаев инфицирования коронавирусом. Среди заболевших - 849 детей и 137 медработников.

Также 2 415 пациентов выздоровели, а 140 - умерли от осложнений заболевания.

Госпитализировали с подозрением или подтвержденным диагнозом 2 060 человек.

Последний раз более 9 тысяч больных за сутки выявляли в конце апреля 2021 года.

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Автор: Инна Андалицкая