Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской и Днепропетровской областях.

В Украине за сутки зафиксировали 9058 новых случаев коронавируса. Среди заболевших - 849 детей и 137 медработников. Также 2415 пациентов выздоровели, а 140 - умерли от осложнений заболевания. Госпитализировали с подозрением или подтвержденным диагнозом 2060 человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В последний раз более 9 тысяч больных за сутки выявляли в конце апреля 2021 года. Днем ранее обнаружили 7866 инфицированных.

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Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии в нас обнаружили 2 379 483 случаи COVID-19. Из них 55 424 человека умерли от осложнений заболевания, а 2 240 388 граждан выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 82 181 тест на коронавирус: методом ПЦР — 40 578, методом ИФА — 10 574. Также сделали 31 029 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели 12,6 миллиона ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Украина уже начала пятый этап вакцинации. Все желающие могут бесплатно сделать прививку в ближайшем пункте прививок или центре массовой вакцинации.

По данным Минздрава, по состоянию на 24 сентября 153 628 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 23 сентября 2021 года. Одну дозу получили 96 986 человек, полностью иммунизированные - 56 642 человека.

В течение суток работали 993 мобильные бригады, 3 057 пунктов прививки и 349 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 6 624 028 человек, из них получили одну дозу – 6 624 026 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 355 959 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 11 979 985 прививок.

Ранее, как писал УНИАН, медицинский адвоката объяснил, почему обязательная вакцинация украинцев от COVID-19 незаконна.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко