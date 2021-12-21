Чтобы получить эту услугу вам надо иметь медицинские показания и направления от врача.

В Украине компьютерная томография для пациента является бесплатной, если он имеет показания и направления от врача.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, компьютерную томографию бесплатно можно сделать в тех заведениях, которые подписали договор с НСЗУ на амбулаторную помощь и имеют соответствующее оборудование. При этом, если в заведении требуют оплату за проведение такого обследования, это является нарушением прав пациента. В таком случае можно подать жалобу по ссылке.

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Если же пациент находится на лечении в стационаре, то все необходимые обследования входят в соответствующий бесплатный пакет услуг и проводятся сразу в больнице, куда его госпитализировали.

Чтобы получить и воспользоваться направлением на бесплатное КТ, вы должны:

обратиться к своему семейному или лечащему врачу за медицинской помощью. В случае, если врач видит такую потребность, то выписывает е-направление на обследование. В направлении, которое можно получить на телефон, указывается только код услуги и информация о заведении и враче, который и создал это направление;

выбираете медицинское учреждение, которое оказывает амбулаторную помощь по контракту с НСЗУ. Больница или поликлиника должна предоставлять услуги по пакету "профилактика, диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация пациентов в амбулаторных условиях";

звоните в соответствующую поликлинику и уточняете, имеет ли медицинское учреждение аппарат для проведения КТ (томограф) и врача, который его может сделать. В случае положительного ответа - записываетесь на обследование и приходите в определенное время для проведения бесплатного КТ.

Отметим, что при коронавирусе компьютерную томографию назначают для определения состояния органов грудной клетки пациента при условии, если:

при невозможности обеспечить ПЦР-диагностику коронавирусной болезни COVID-19;

при наличии таких симптомов, как дыхательная недостаточность или существованием сопутствующих патологий;

в случае отрицательного ПЦР-теста у пациентов с выраженными признаками заболевания при их тяжелом общем состоянии.

Важно знать, что положительный тест на коронавирус при условии удовлетворительного состояния пациента не является основанием для назначения КТ.

Как отметили в Минздраве, на сегодня во всех 24 областях Украины в больницах установлено дополнительно 131 компьютерный томограф, которыми могут воспользоваться пациенты по необходимости.

Напомним, как писал УНИАН, в Украине медицинская помощь при инсультах полностью бесплатна для пациентов, для ее получения не нужны направления от семейных или иных врачей.

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Автор: Виктория Гордиенко