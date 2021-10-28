В настоящее время в Украине есть 238 медицинских учреждений, которые оказывают медицинскую помощь при инсультах по договорам с Национальной службой здоровья.

Медицинская помощь при инсультах полностью бесплатная для пациентов, для ее получения не требуются направления от семейных или других врачей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказала заместитель главы Национальной службы здоровья Украины Татьяна Бойко.

"Медицинская помощь при инсульте полностью безвозмездна для пациента. За лечение каждого отдельного пациента НСЗУ платит по повышенному тарифу", - отметила Бойко, уточнив, что в зависимости от объема оказанной помощи тариф может составлять от 54 до 97 тыс. грн.

В настоящее время в Украине есть 238 медицинских учреждений, которые оказывают медицинскую помощь при инсультах по договорам с НСЗУ. Согласно условиям договора, круглосуточно в учреждении должны быть специалисты необходимой квалификации, а также должна быть обеспечена работа оборудования для диагностики и лечения, например, КТ или МРТ, которые позволят провести визуализацию и точно определить диагноз. Без этого, как подчеркнула Бойко, медицинская помощь будет неэффективной.

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По ее информации, бесплатные услуги включают: первичный осмотр, срочную КТ или МРТ, лабораторные исследования, анализы крови и т.п., инструментальные исследования, электрокардиографию и УЗИ. Также в бесплатный пакет входит тромболитическая терапия, включая необходимые лекарства, малоинвазивная хирургия сосудов, нейрохирургическая помощь, обезболивание, обеспечение лекарствами по нацперечню, консультация логопеда, терапевта, психолога, психотерапевта. НСЗУ также оплачивает вторичную профилактику инсульта, питание в стационаре и медицинскую реабилитацию.

"Пациенту с подозрением на инсульт не требуется направление врача, чтобы получить бесплатную медицинскую помощь", – подчеркнула Бойко.

Она напомнила, что местные власти должны сформировать в регионах маршруты, чтобы бригады скорой медпомощи доставляли пациентов именно в учреждения, имеющие договоры с НСЗУ на лечение инсультов.

Выяснить, где расположено ближайшее медицинское учреждение, имеющее все условия для лечения пациента с инсультом, можно по телефону контакт-центра НСЗУ 16-77 или на сайте НСЗУ – есть соответствующая карта.

Как сообщила Бойко, с начала этого года учреждения, имеющие договоры на медицинскую помощь при инсультах, пролечили 72,5 тыс. пациентов. За их лечение НСЗУ заплатила больницам более 1 млрд. 358 млн грн.

"В 2018 году пациентов с инсультами госпитализировали в более чем 700 учреждений. В 2020 году НСЗУ закупила услугу у 191 учреждения, которое отвечало требованиям. В результате 80% пациентов с острым мозговым инсультом попали в те учреждения, а уровень госпитальной летальности снизился на 6,2%. Как мы видим, важно не количество медицинских учреждений, а их возможность оказать качественную медицинскую помощь", - подчеркнула Бойко.

Как сообщал УНИАН, с апреля 2020 года оказание медицинской помощи при остром мозговом инсульте входит в программу медицинских гарантий и оплачивается НСЗУ, то есть является бесплатной для пациентов.

По данным Минздрава, ежегодно в Украине случается около 130 тыс. инсультов, инсульт остается основной причиной смертности и инвалидности в нашей стране.

Автор: Инна Андалицкая