На прошлой неделе с коронавирусом госпитализировали гораздо меньше людей, чем на позапрошлой, сообщил глава правительства.

В Украине уже вторую неделю наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью COVID-19 и снижение основных негативных показателей.

Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, об этом шла речь на селекторном совещании, состоявшемся под председательством президента Владимира Зеленского.

В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в Украине уже достигнуто плато заболеваемости и началось движение к стабилизации ситуации.

Так, он отметил, что за прошедшую неделю выявлено 139,9 тыс. новых случаев, а неделей ранее – 152 тыс. Сейчас занято 50 тыс. 962 койко-места, тогда как на прошлой неделе этот показатель составлял 51 тыс. 700. За прошедшую неделю госпитализировали 30 тыс. человек по сравнению с 34 тыс. на позапрошлой неделе.

Глава правительства подчеркнул, что Винницкая область по показателям заболеваемости приближается к "красной" зоне. В то же время Луганская и Херсонская области могут быть переведены в "желтую" зону, если сохранится положительная динамика.

Также в Украине сохраняются высокие темпы вакцинации – более 1,6 млн прививок за прошедшую неделю.

Читайте такжеЭксперты спрогнозировали, когда Украина выйдет на пик заболеваемости COVID-19Министр охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что в странах Западной Европы наблюдается новая волна заболеваемости – на прошлой неделе зафиксирован пиковый показатель на уровне 2 млн больных. В то же время в странах Восточной Европы, в частности в Эстонии и Румынии, ситуация стабилизируется.

Ляшко также отметил, что в регионах улучшается ситуация с поставками кислорода в больницы. Сейчас решается вопрос поставки жидкого кислорода из Запорожской и Львовской областей в лечебные учреждения Хмельницкой области.

Кроме того, президент обратился в Национальную полицию и Министерство инфраструктуры по предотвращению подделки ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации туристическими операторами.

Напомним, по состоянию на сегодня показатели "желтой" зоны эпидемической опасности имеют только две области Украины – Кировоградская и Тернопольская. Показатели "оранжевой" зоны эпидопасности имеют пять областей: Винницкая, Закарпатская, Полтавская, Харьковская и Черновицкая.

Показатели в остальных областях соответствуют "красной" зоне.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Екатерина Гирнык