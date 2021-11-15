Однако госпитализации с COVID-19 все еще продолжаются.

В Мелитополе Запорожской области за минувшие сутки 14 ноября не обнаружили ни одного случая заражение коронавирусом.

По данным городского совета, в городе в течение 24 часов COVID-19 не заразился ни один человек. Днем ранее новых случаев болезни было 50.

Однако госпитализации продолжаются - в больницы попали 195 пациентов из Мелитополя и прилегающих районов.

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В целом за время пандемии в Мелитополе подтвердили 13 287 случаев коронавируса, среди них – 543 ребенка.

Сейчас на амбулаторном лечении находятся 1 487 горожан, из них 18 детей.

Напомним, незначительное улучшение ситуации с коронавирусом наблюдается и в целом по всей Украине. За последние сутки обнаружили 10 802 новых больных - это немного по сравнению с предыдущими показателями, когда суточный прирост достигал около 27 тысяч инфицированных.

Всего в стране обнаружили 3 228 441 случай коронавируса. За время пандемии вирус унес жизни 77 147 человек. Выздоровели в общей сложности 2 642 459 человек.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко