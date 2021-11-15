За последнюю неделю количество госпитализаций в "ковидные" больницы также уменьшилось на 13%.

Впервые за последние три месяца в Украине среднесуточное количество выписок из "ковидных" больниц преобладает над количеством госпитализированных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинге.

"Стабилизация количества случаев и их постепенное уменьшение фиксируется в Эстонии, Румынии, Латвии и Швеции. В Украине также мы наблюдаем 6% уменьшения случаев коронавирусной болезни за эту неделю, по сравнению с прошлой", - отметил министр.

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Он добавил, что за последнюю неделю количество госпитализаций в "ковидные" больницы также уменьшилось на 13%.

"Впервые за последние 3 месяца среднесуточное количество выписок из "ковидных" больниц преобладает над количеством госпитализированных. В больницы госпитализируют в среднем на 7% меньше пациентов, чем выписывают. Стабилизации уровня госпитализаций является первым положительным сигналом прохождения пика заболеваемости и начала разгрузки медицинской системы Украины. Однако это еще не полная победа над вирусом. Количество случаев заболевания и уровни госпитализации находятся на достаточно больших значениях", - подчеркнул министр.

Поэтому, по его словам, нужно продолжать наращивать темпы вакцинации и соблюдать карантинные ограничения.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Как сообщал УНИАН, на сегодня показатели "желтой" зоны эпидемической опасности имеют только две области Украины - Кировоградская и Тернопольская. Показатели "оранжевой" зоны эпидопасности имеют пять областей: Винницкая, Закарпатская, Полтавская, Харьковская и Черновицкая.

Показатели в остальных областях соответствуют "красной" зоне.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Леся Лещенко