Хотя бы первую дозу вакцины уже получили 39,4% украинцев.

28% украинцев полностью завершили курс вакцинации от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"За прошедшую неделю мы сделали более 1 млн 600 тыс. прививок. По крайней мере, первую дозу вакцины уже получили 39,4% украинцев. Полностью завершили курс 28%", - отметил министр.

Он уточнил, что наибольшая доля вакцинированных по крайней мере одной дозой в городе Киеве - 61%, в Киевской области уже почти 50%, и 46% в Полтавской области.

По словам Ляшко, больше всего людей вакцинировали за прошедшую неделю в городе Киеве и в Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Вместе с тем, среди аутсайдеров - Закарпатская, Черновицкая, Донецкая и Кировоградская области.

Вакцинация в Украине

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, в Украине за минувшие сутки, 14 ноября, 97 тыс. 373 человека вакцинированы против COVID-19.

Одну дозу получили 41 тыс. 083 человека, полностью вакцинированы - 56 тыс. 290.

С начала вакцинальной кампании привито 12 млн 228 тыс. 644 человека, из них полностью вакцинированы и получили две дозы – 8 млн 722 тыс. 235. Всего проведено 20 млн 950 тыс. 877 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко