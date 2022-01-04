Получить бустерную дозу люди в возрасте 60+ могут через 6 месяцев с даты второй прививки, оптимально в период от 6 до 9 месяцев.

Украина вводит бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко по рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ).

"Мы разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей в возрасте от 60 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались. Пожилые люди смогут получить бустерную дозу минимум через шесть месяцев после второй", - отметил министр.

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Получить бустерную дозу люди в возрасте 60+ могут через 6 месяцев с даты второй прививки от COVID-19, оптимально в период от 6 до 9 месяцев.

Преимущество будут оказывать м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. Например, если первые две прививки были сделаны вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, бустерную дозу рекомендовано вводить вакциной Comirnaty/Pfizer.

При отсутствии м-РНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной, согласно разрешенным в Украине схемам.

После получения бустерной дозы действие COVID-сертификата будет продлено.

Также, по рекомендации экспертов НТГЭИ, изменили схемы использования различных вакцин для основного курса прививок от COVID-19, согласно которым вакцину CoronaVac теперь можно сочетать с векторными (AstraZeneca) и м-РНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty от Pfizer).

Кроме того, после Moderna или Pfizer теперь можно применять вакцину AstraZeneca. Минимальный интервал между дозами - 28 дней.

Что касается вакцинации беременных, то женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac, а потом забеременели, для второй дозы предпочтение следует отдавать м-РНК-вакцинам Pfizer или Moderna.

Напомним, как писал УНИАН, с начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 млн 721 тыс. 822 человека, из них получили две дозы вакцины – 13 млн 762 тыс. 162, получили дополнительную дозу – 4 тыс. 159 человек, бустерную – 5 тыс. 713.

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