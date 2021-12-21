Сейчас в стране есть постоянный запас в 9-10 млн доз вакцины четырех видов.

В четверг, 23 декабря, в Министерстве здравоохранения Украины будет заседать экспертная группа, которая определит порядок, дату и время применения третьей бустерной дозы вакцины в стране.

Об этом заявил председатель правительства Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

По его словам, по состоянию на сегодня в Украине сделано уже 27 млн вакцин от COVID-19.

Читайте такжеВ СНБО настаивают на необходимости начинать вакцинацию бустерной дозой"27 млн вакцин сделано за 2-е полугодие. Темпы вакцинации - 1,5-1,7 млн в неделю", - рассказал премьер-министр.

Он также напомнил, что от 16 декабря своим приказом Минздрав разрешил третью дозу вакцины в Украине для людей со слабым иммунитетом.

"В четверг в Минздраве будет заседать экспертная группа, которая определит порядок, дату и время применения третьей бустерной дозы вакцины", - сказал он.

Шмыгаль заверил, что в стране достаточно вакцины. По его словам, в наличии постоянный запас в 9-10 млн доз вакцины четырех видов.

Напомним, ранее в МОЗ отметили, что в Украине получение бустерной дозы не будет предусматривать нового COVID-сертификата.

Срок действия сертификата также не изменится, он будет действителен в течение года от даты второй дозы прививки. Данные о дополнительной прививке врачи внесут только в электронную систему здравоохранения.

Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Дмитрий Хилюк