Ограничения не коснутся тех, кто успеет получить бустерную прививку.

В Евросоюзе сократили срок действия COVID-сертификатов о вакцинации.

Как сообщает Deutsche Welle, теперь он будет составлять девять месяцев (270 дней) после последней прививки, предусмотренной производителем для первого курса вакцинации, который ранее считали "полным".

Такое решение приняла Европейская комиссия во вторник, 21 декабря.

Изменения вступят в силу с 1 февраля 2022 года.

Ограничение действия сертификата не будет касаться тех, кто к этому времени получит дополнительную - бустерную - дозу вакцины. Так, в случае вакцин производства BioNTech/Pfizer или Moderna речь идет о третьих прививках, а в случае вакцинации препаратом Jonsson&Jonsson - о вторых.

Решение Еврокомиссии призвано поощрить больше людей к вакцинации бустерной дозой. В ЕС надеются, что дополнительная прививка поможет в противодействии распространению омикрон-варианта коронавируса, который становится доминирующим во все большем количестве стран.

Поскольку уровень защиты от коронавирусной болезни COVID-19 у вакцинированных со временем снижается, Европейский центр профилактики и контролю заболеваний (ECDC) советует получить бустерную дозу вакцины через шесть месяцев после первого курса прививки.

Срок действия бустерной дозы пока не будут определять, ведь относительно этого еще нет достаточно научных данных.

Читайте такжеКогда в Украине введут бустерную дозу вакцины от COVID-19: ответ КабминаРяд стран ЕС ранее на национальном уровне принял решение о том, что те, кто прошел первый курс вакцинации, больше не будут считаться полностью привитыми.

Так, с 15 января Франция будет обнулять сертификаты о вакцинации тем, кто не получит бустерную дозу в течение семи месяцев после первого курса прививки. Италия, Португалия, Ирландия и Австрия обязали даже вакцинированных предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус при въезде в страну, в противном случае путешественникам нужно отбыть самоизоляцию.

Цифровые COVID-сертификаты начали действовать в ЕС с 1 июля этого года. Они подтверждают вакцинацию, выздоровление или отрицательный тест на коронавирус. Регламент ЕС о COVID-сертификатах ограничивает срок действия подтверждения о выздоровлении 180 днями. Однако срока действия сертификата о вакцинации ранее определено не было.

В августе Украина и ЕС взаимно признали COVID-сертификаты друг друга.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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