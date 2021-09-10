Для рассмотрения вопроса о внесении изменений в постановление об адаптивном карантине может внеочередно собраться правительство.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине могут внедрить "желтый" уровень эпидемической опасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос относительно оснований для введения "желтой" зоны карантина по всей стране, чиновник пояснил:

"Принято решение, что "желтый" уровень эпидемической опасности мы введем после того, как предложенные Минздравом изменения будут приняты в правительстве. Сейчас мы за эту неделю прошли согласование со всеми центральными органами исполнительной власти и отрабатываем юридические правки с Министерством юстиции. И как только будет заключение Минюста, мы будем просить премьера созвать внеочередное заседание правительства, чтобы рассмотреть вопрос внесения изменений в постановление об адаптивном карантине".

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Соответствующие изменения, добавил Ляшко, вступят в силу через 7 дней после одобрения их правительством.

"И тогда будут все основания национальной комиссии ТЭБ и ЧС собраться и объявить на территории Украины "желтый" уровень эпидемической опасности. А "красный" уровень эпидопасности будет устанавливаться для определенной конкретной области", - добавил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, ранее Ляшко анонсировал переход Украины в "желтую" зону эпидемической опасности.

Он напомнил, что соответственно будут установлены дополнительные ограничения, предусмотренные для "желтого" уровня, и которые касаются прежде всего проведения массовых мероприятий.

Министр также подчеркнул, что сейчас ни в одном регионе страны нет оснований для перехода в "красный" уровень эпидопасности.

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В столичном управлении Госпродпотребслужбы также говорят, что сейчас оснований ужесточать карантин в Киеве нет, но ситуация меняется ежедневно.

Заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по переводу Украины в "желтую" зону эпидемической опасности изначально планировалось на 9 сентября.

Автор: Таня Поляковская