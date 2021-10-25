Украина уже получила первую партию холодового оборудования для поддержки пунктов вакцинации.

Министерство здравоохранения Украины в партнерстве с ЮНИСЕФ и при финансовой поддержке правительства США начало обновление холодового оборудования для транспортировки и временного хранения вакцин.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Для удовлетворения насущных потребностей 2,8 миллиона долларов направят на закупку преквалифицированного ВОЗ оборудования пассивного охлаждения для безопасной и эффективной транспортировки и временного хранения вакцин на базе учреждений первичной медицинской помощи и при их использовании мобильными бригадами.

Оборудование получат 3100 пунктов вакцинации, 1034 из которых работают на базе учреждений первичной медицинской помощи, и 800 мобильных бригад.

Оборудование включает 5643 термоконтейнера; 8100 термосумок; 197 730 хладоэлементов; 27 486 устройств температурного мониторинга.

Первая партия оборудования была доставлена 30 сентября и включает 2700 термосумок, в которых вакцины от COVID-19 могут храниться при температурах от +2 до +8°C.

В дальнейшем это оборудование также можно будет использовать для транспортировки и хранения вакцин, предусмотренных национальным Календарем профилактических прививок.

"Эта инвестиция в развитие систем холодовой цепи в Украине поможет обеспечить надлежащие температурные условия транспортировки вакцин и их хранение в учреждениях, которые проводят вакцинацию. Благодаря этому украинцы получат лучший доступ к безопасным и качественным вакцинам против COVID-19, а также произойдет укрепление национальной системы иммунизации", - отметил директор Миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп.

"Оборудование, которое мы начинаем доставлять, будет служить украинцам в кампании вакцинации против COVID-19 и останется для поддержки национальной программы иммунизации", - сказал глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин.

Читайте такжеНа Херсонщине развернут мобильный госпиталь для больных COVID-19 (видео)

Напомним, в Украине на прошлой неделе сделано более 1,5 млн прививок от COVID-19. Вчера против COVID-19 было вакцинировано 101 331 человека.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 8 млн 965 тыс. 692 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 6 млн 989 тыс. 668 человек.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко