За сутки жертвами COVID-19 стали 330 человек.

В Украине за прошедшие сутки, в воскресенье, 24 октября, было выявлено 14 тысяч 634 случая инфицирования COVID-19, в частности, заболели 999 детей и 173 медработника, а общее количество смертей с начала пандемии пересекло психологическую отметку в 64 тысячи человек.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".

С коронавірусною болезнью 25 октября были госпитализированы 3 тыс. 912 человек, умерли – 330, выздоровели – 4 тыс. 598 человек. Было сделано 68 тыс. 569 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания вчера было зарегистрировано в Харьковской (1 тыс. 687), Одесской (1 тыс. 262), Днепропетровской (1 тыс. 065), Житомирской (1 тыс. 042) и Запорожской (1 тыс. 037) областях.

Пандемия коронавируса началась в марте 2020 года.

Напомним, 23 октября коронавирус в Украине диагностировали у 20 791 человека, в частности, заболели 1 533 ребенка и 237 медиков. За сутки были госпитализированы 5 924 человека, выздоровел 6 081 пациент, а умерли 386 инфицированных.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 2 млн 784 тыс. 039 человек, выздоровели – 2 млн 380 тыс. 374 лица, умерли – 64 тыс. 202. Сделано 14 млн 021 тыс. 250 ПЦР-тестов.

Автор: Виктория Токарева