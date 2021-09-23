Морозильные камеры с диапазоном температур от -40°C до -86°C будут установлены на складе ГП "УкрМедПостач" Министерства здравоохранения Украины.

На этой неделе в рамках инициативы COVAX Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину три морозильные камеры для хранение вакцины Pfizer от COVID-19 при ультранизких температурах.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Как отмечается, морозильные камеры с диапазоном температур от -40°C до -86°C производства Vestfrost, Дания, будут установлены на складе ГП "УкрМедПостач" МОЗ.

В министерстве также пояснили, что закупка дополнительных ультраморозильников позволяет увеличить на национальном уровне мощности Украины по хранению вакцины Pfizer, которая требует сверхнизких температурных условий от -60°C до -80°C.

"В ближайшие месяцы мы ожидаем еженедельные поставки до почти полумиллиона доз вакцины Comirnaty от Pfizer-Biontech, следовательно, нуждаемся в большем оборудовании для логистических цепей. Ультраморозильники для вакцины помогут нам надежно хранить эту вакцину и защищать все больше украинцев от опасного COVID-19. Мы благодарны партнерам, которые поддерживают нас в этом ответственном процессе", — сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Надежная цепь холода критически важна для того, чтобы вакцины сохраняли свою эффективность. Появление мРНК вакцин в контексте COVID побудила многие страны обновить оборудование цепи холода, чтобы иметь возможность работать с новой технологией, которая требует ультранизких температурных условий. В ЮНИСЕФ мы гордимся тем, что можем поддержать Украину в этом обновлении, и хотели бы выразить благодарность партнерам и донорам в рамках COVAX, которые делают это возможным. Это дает возможность хранить больший объем вакцин при сверхнизких температурах, обеспечивая сохранение их действенности для защиты людей в Украине от COVID-19 ", - сказал глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Сахин.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производство Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, производимой в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.

Автор: Леся Лещенко