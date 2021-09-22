Сейчас в Украине доступны для использования 11 млн доз вакцин.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что до конца года в Украину поступит не менее 16 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции.

Как сообщил Ляшко в социальной сети Facebook, состоялась состоялась кластерная встреча с руководителями департаментов здравоохранения Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей, а также города Киева.

"Каждый пятый взрослый украинец уже получил как минимум одну дозу вакцины, и любой, кто еще ожидает вакцинацию, может это сделать без каких-либо ограничений, в тот же день. Уже на сегодня в Украину поставлено 22,5 млн доз вакцин, 11 млн доз доступны сейчас для использования, еще как минимум 16 млн доз будет поставлено до конца года", - заявил Ляшко.

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Также министр сообщил, что по состоянию на сейчас выделено 40 тыс. 017 ковидных коек, из них 38 тыс. 677 с кислородом.

"За последнюю неделю в Украине добавлено 505 ковидных коек с кислородом. Мы продолжаем обеспечивать кислородом койки, делая акцент исключительно на централизованном снабжении и обеспеченности потоков по британским стандартам – дополнительные почти 400 млн грн правительственной субвенции в ближайшее время поступят в регионы", - заявил Ляшко.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.

Автор: Виталий Саенко