Количество новых случаев заболевания за неделю выросло на четверть и два дня подряд коэффициент выявления случаев инфицирования превысил предельные для "зеленой" зоны 4%.

В Украине из-за ускорения роста заболеваемости и смертности от COVID-19 вероятно введение усиленных карантинных ограничений в первой половине сентября.

Такой прогноз озвучил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Он отметил, что количество новых случаев заболевания в нашей стране за неделю выросло на четверть и два дня подряд коэффициент выявления случаев инфицирования превысил предельные для "зеленой" зоны 4%.

"Текущая ситуация остается контролируемой, но нагрузка на медицинскую систему возрастает — каждая пятая "ковидная" реанимационная кровать занята пациентами, на 14% заняты кровати "с кислородом". Суточная смертность также выросла и в среднем составляет 38 человек в сутки (наполовину больше против прошлой недели)", - отметил Ганиченко.

Также он отметил, что касательно ситуации в мире, то Европа продолжила удерживать максимальные значения заболеваемости. На самом высоком уровне текущей волны стабилизируется Северная Америка.

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Автор: Ирина Погорелая