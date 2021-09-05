Специфического лечения пациентов с "Дельтой" нет, отметил доктор медицинских наук.

Потеря обоняния не является одним из характерных признаков наличия штамма коронавируса COVID-19 "Дельта".

Другие штаммы вируса отличаются более острым периодом заболевания, а при наличии "Дельты" этот период менее острый, рассказал доктор медицинских наук, заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии им. А. Богомольца Национальной академии наук Виктор Досенко в интервью Obozrevatel.

"Что касается тяжести и смертности заболевания, то данные противоречивы. Не точно, что он является более тяжелым. Но есть данные о темпах распространения, и они, скорее всего, превышают темпы распространения предыдущих вариантов (вируса – Ред.). Это уже создает угрозу", – предупредил собеседник.

Ученый подчеркнул, что нет специфического лечения пациентов, у которых подтверждено наличие штамма "Дельта".

Напомним, пандемия коронавируса началась в марте 2020 года, в этом же месяце в Украине был введен карантин. COVID-19 мутировал.

Штамм коронавируса "Дельта" впервые обнаружили в Индии осенью 2020 года. Считается, что "Дельта" более заразна, чем предыдущие выявленные мутации COVID-19.

В конце августа текущего года замглавы Министерства здравоохранения нашей страны, главный санитарный врач Игорь Кузин говорил, что у нас штамм "Дельта" найден у более 600 человек. В украинском государстве умерли несколько человек, инфицированных этим штаммом.

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Автор: Екатерина Присяжнюк