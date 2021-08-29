В нашей стране необходим карантин, полагает главный санитарный врач.

В Украине штамм коронавируса COVID-19 "Дельта" официально диагностирован разными способами уже у свыше полтысячи человек.

Штамм "Дельта" найден у более 600 человек, рассказал замглавы Министерства здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Апострофу".

В то же время собеседник подчеркнул, что нашей стране нужен карантин, и жителям необходимо носить маску, поскольку она может спасти жизнь.

"…Она (маска – Ред.) необходима прежде всего для того, чтобы не допустить заражения коронавирусной болезнью. Она защищает не только от коронавируса, но и от ряда других инфекционных болезней…", – подчеркнул чиновник.

Напомним, в марте 2020 года началась пандемия коронавируса, в этом же месяце в Украине начался карантин. Позже ограничительные меры не раз продляли.

Штамм коронавируса "Дельта" впервые нашли осенью 2020 года в Индии, он считается более заразным, чем предыдущие выявленные мутации заболевания. Позже этот штамм попал в Украину и унес несколько жизней.

Коронавирус в Украине сейчас – что нужно знать

По состоянию на 29 августа COVID-19 диагностирован у 2 284 191 человека, выздоровели 2 206 392 пациента, а скончались 53 720 человек.

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Автор: Екатерина Присяжнюк