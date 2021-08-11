Количество положительных COVID-тестов на прошлой неделе уже росло в 1,5 раза, сообщили в НАН.

В Украине самые высокие темпы роста заболеваемости коронавирусом можно ожидать, когда доля заражения штаммом "Дельта" достигнет около 90% от новых случаев. Хотя величина этой доли для Украины на данный момент неизвестна.

Об этом идет речь в прогнозе развития эпидемии, опубликованном на сайте Национальной академии наук Украины.

Читайте такжеВ Минздраве пояснили, на каких основаниях в Украине применяется незарегистрированная вакцина Moderna

Ученые отмечают, что несмотря на определенное торможение в последние дни, риски взрывчатых темпов роста заболеваемости остаются существенными.

"Количество положительных тестов на прошлой неделе уже росло в 1,5 раза, и эти темпы могут быть в ближайшие недели превзойдены по мере увеличения доли штамма "Дельта" среди случаев болезни", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что среднее количество суточных выявлений коронавируса в Украине начнет расти в ближайшие недели.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко