Дети заболели после того, как во время ежегодного празднования Дня здоровья употребляли воду из источника.

В Николаевской области приостановили работу Новоодесской гуманитарной гимназии из-за заражения 13 учеников ротавирусной инфекцией.

Об этом в Facebook сообщает Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

По результатам эпидрасследования установлено, что ученики гимназии 14 сентября принимали участие в ежегодном праздновании Дня здоровья, который проводился у природного источника воды на окраине города Новая Одесса.

Отмечается, что всего в мероприятии были задействованы 158 детей и 14 учителей. Они употребляли воду из источника, питались отдельно – продукты каждый брал с собой.

Первые признаки заболевания у детей появились 16 сентября (повышение температуры тела, многократный жидкий стул, рвота, понос).

Читайте такжеВ одесской больнице произошла вспышка COVID-19: названа причинаПо данным центра, в инфекционное отделение Новоодесской многопрофильной больницы госпитализированы 7 учеников, один ребенок – в городскую детскую больницу №2 Николаева. Остальные 5 больных детей получают амбулаторное лечение.

С 17 сентября работа гимназии приостановлена.

В центре добавили, что составили перечень лиц, принимавших участие в праздновании. За ними установили медико-санитарное наблюдение. Также отобрали для исследования воду из природного источника.

Кроме того, проведено вирусологическое обследование на ротавирусную инфекцию всех больных, находящихся в стационарах. Все результаты оказались положительными.

По состоянию на 21 сентября новых случаев заболевания не выявлено.

Новоодесская гуманитарная гимназия находится в городе Новая Одесса, на ул. Чапаева, 75.

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Что такое ротавирусная инфекция – справка УНИАН

Ротавирусной инфекцией называют инфекционную болезнь вирусного происхождения, которая протекает с тяжелой диареей, пишет Википедия.

Диарея при ротавирусной инфекции может спровоцировать смерть маленьких детей.

Авторы: Светлана Макринская, Екатерина Присяжнюк