Массовое отравление учеников младших классов Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1 спровоцировал золотистый стафилококк (вредная для человека бактерия), который выявили у работников пищеблока.
Причину отравления в школе назвали в пресс-службе госучреждения "Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".
Отмечается, что в период с 8 по 10 сентября в центр поступило 93 экстренных сообщения относительно заболевания пищевой токсикоинфекцией и гастроэнтероколитов.
"Заболели 92 ребенка младших классов школы и мама, которая заразилась контактно-бытовым путем от больного ребенка", – говорится в сообщении.
По информации Центра, среди тех, кто заболел, 15 лечатся в Хмельницкой инфекционной больнице (14 детей, 1 взрослый) и 78 амбулаторно. С 11 сентября случаи заболевания не регистрировались.
Читайте такжеСтала известна возможная причина смертельного отравления малолетних сестер на Виннитчине (видео)В ходе эпидемиологического расследования установлено, что заболевание вызвано вследствие употребления блюд, которые были изготовлены в пищеблоке НПО №1.
"По состоянию на 13 сентября установлен источник возбудителя инфекции. У 4 работников персонала пищеблока выделен золотистый стафилококк. Во время приготовления пищи произошло обсеменение сырья и продуктов: из 12 образцов пищевых продуктов в 3 блюдах – золотистый стафилококк (паэлья, шницель и другие); из 60 смывов в 27 образцах – золотистый стафилококк", – сообщили в Центре.
Ранее у детей из младших классов Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1 зафиксировали симптомы отравления. Госпитализация школьников началась с 7 сентября.
С 9 сентября заведение перевели на дистанционное обучение.
В больницу госпитализировали 15 человек – 14 детей и взрослого.
По указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний). За такое правонарушение грозит до трех лет лишения свободы.