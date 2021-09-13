Отравление учеников спровоцировала вредная бактерия.

Массовое отравление учеников младших классов Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1 спровоцировал золотистый стафилококк (вредная для человека бактерия), который выявили у работников пищеблока.

Причину отравления в школе назвали в пресс-службе госучреждения "Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".

Отмечается, что в период с 8 по 10 сентября в центр поступило 93 экстренных сообщения относительно заболевания пищевой токсикоинфекцией и гастроэнтероколитов.

"Заболели 92 ребенка младших классов школы и мама, которая заразилась контактно-бытовым путем от больного ребенка", – говорится в сообщении.

По информации Центра, среди тех, кто заболел, 15 лечатся в Хмельницкой инфекционной больнице (14 детей, 1 взрослый) и 78 амбулаторно. С 11 сентября случаи заболевания не регистрировались.

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"По состоянию на 13 сентября установлен источник возбудителя инфекции. У 4 работников персонала пищеблока выделен золотистый стафилококк. Во время приготовления пищи произошло обсеменение сырья и продуктов: из 12 образцов пищевых продуктов в 3 блюдах – золотистый стафилококк (паэлья, шницель и другие); из 60 смывов в 27 образцах – золотистый стафилококк", – сообщили в Центре.

Ранее у детей из младших классов Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1 зафиксировали симптомы отравления. Госпитализация школьников началась с 7 сентября.

С 9 сентября заведение перевели на дистанционное обучение.

В больницу госпитализировали 15 человек – 14 детей и взрослого.

По указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний). За такое правонарушение грозит до трех лет лишения свободы.

Автор: Светлана Макринская