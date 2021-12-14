Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Одесской областях.

За минувшие сутки, 13 декабря, в Украине зарегистрировали 7 283 новых больных коронавирус, из них-566 детей и 134 медработника.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В больницы госпитализировали 1 456 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, коронавирус унес жизни еще 188 человек. Зато выздоровели 9 966 пациентов.

Читайте такжеЛяшко: Украина выполнила требование ВОЗ - вакцинировала 40% населенияКоличество выздоровевших за сутки значительно превышает число новых случаев заражения почти месяц.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1066), Донецкой (541), Одесской (404) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 570 448 человек; выздоровели - 3 233 009 человек; летальных исходов - 91 602.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 62 044 тесты на коронавирус: методом ПЦР — 27 241, методом ИФА — 7 488. Также сделали 27 315 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 16,3 миллиона ПЦР-тестирований на коронавирус.

Вакцинация против коронавируса в Украине

13 декабря от коронавируса было вакцинировано 129 742 человека. Из которых первую дозу вакцины получили 42 956 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 86 786.

С начала вакцинальной кампании в Украине от коронавируса привито 14 174 401 человека. Из них получили первую дозу вакцины - 14 174 399 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 544 437.

В общем количестве в стране проведено 26 718 836 прививок.

Напомним, в Украине разрешили применение третьей дозы вакцины от коронавируса, но не всем.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко