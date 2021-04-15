Из них 50 - аутологичные (когда пациент получает собственный костный мозг), а 10 - аллогенные (от донора).

С начала года в Украине было проведено 60 трансплантаций костного мозга.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко.

"В течение 2021 года все 6 учреждений, включенных в пилотный проект по развитию трансплантации, продолжают успешно проводить трансплантации костного мозга, которые полностью финансируются за счет государственного бюджета", - отметил он.

Речь идет о специализированной детской больнице "Охматдет" в Киеве, Национальном институте рака, Киевском городском центре трансплантации костного мозга, Черкасском и Киевском областных онкологических диспансерах, а также Институте патологии крови и трансфузионной медицины НАМНУ во Львове.

По словам Иващенко, с начала года в этих медучреждениях было выполнено 60 трансплантаций костного мозга, из которых 50 - аутологичные (когда пациент получает собственный костный мозг), а 10 - аллогенные (от донора).

В частности, в "Охматдете" было проведено три аллогенные трансплантации, когда костный мозг находили в международных реестрах доноров и доставляли из-за границы.

"В этом году мы предполагали, что за счет пилотного проекта будет проведено около 300 трансплантации костного мозга. Было выделено соответствующее финансирование. И мы надеемся, что в конце года достигнем запланированного показателя", - отметил замминистра.

Трансплантации в Украине

В 2020 году в Украине было осуществлено 204 операции по трансплантации костного мозга.

По данным Минздрава, за последний год финансирование отрасли трансплантологии выросло почти в пять раз и на сегодня составляет 502 млн грн. С начала 2021 года заработала Единая информационная система трансплантации органов и тканей, благодаря которой налажено взаимодействие между всеми участниками процесса.

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Автор: Антонина Доломанжи