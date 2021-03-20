На сайте Министерства здравоохранения есть бланк заявления, который каждый украинец может взять для заполнения.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал о развитии системы трансплантации донорских органов в Украине.

"Для того, чтобы система трансплантации в Украине могла развиваться и тысячи украинцев могли жить, получив донорские органы, сотни тысяч, а еще лучше миллионы украинцев должны написать добровольное прижизненное согласие на то, чтобы стать донорами органов", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.

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По его словам, на сайте Министерства здравоохранения есть бланк заявления, который каждый украинец может взять для заполнения и тем самым дать прижизненное согласие на то, чтобы стать донором органов в случае диагностирования у них смерти мозга.

Также Геращенко подчеркнул, что его заявление "стало первым, которое внесено в реестр прижизненных согласий доноров, который недавно начал работать".

Кроме того, в ближайшее время вице-премьер по вопросам цифровизации Михаил Федоров предоставит возможность каждому украинцу сделать свой выбор и стать донором сердца, просто щелкнув на своем смартфоне в приложении "Дія".

Трансплантация в Украине: что известно

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в 2021 году Украина увеличит количество трансплантаций минимум вдвое. Планируют сделать не менее 250 пересадок жизненно важных органов. Ежегодная потребность в проведении трансплантаций в Украине составляет 5 тысяч операций.

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Автор: Виктория Гордиенко