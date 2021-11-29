Заболеваемость на коронавирус в Украине традиционно снизилась после выходных. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Донецкой областях и в Киеве.

За минувшие сутки, 28 ноября, в Украине COVID-19 подтвердили еще в 5 804 человек. Среди них - 730 детей и 72 медицинских работника.

От осложнений умерли 297 человек, а 10 477 - выздоровели. Госпитализировали 2 082 людей с подозрением или подтвержденным коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

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Больше всего новых случаев обнаружили на Днепропетровщине (473), Донетчине (457), в Киеве (431) и в Николаевской области (401).

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

От начала пандемии в нас обнаружили 3 427 827 случаев COVID-19. Из них 85 414 человек умерли от осложнений заболевания, а свыше 2,9 миллиона граждан — выздоровели.

Напомним, в Украине увеличилось количество областей, перешли в "желтую" зону карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 32 694 тесты на коронавирус: методом ПЦР — 13 364, методом ИФА — 1 795. Также сделали 17 535 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 15,8 миллиона ПЦР-тестирований на коронавирус.

Вакцинация против коронавируса в Украине

В Украине за минувшие сутки, 28 ноября, прививка от коронавируса получили 93 970 человек. Однако еще днем ранее эта цифра достигала почти 140 тысяч.

Вчера одну дозу вакцины получили 31 069 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 62 901 человек.

С начала вакцинальной кампании в стране привито 13 320 532 человека. Из которых они получили одну дозу вакцины-13 320 530 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы-10 967 700.

В общем количестве в стране проведено 24 288 230 прививок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрав 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко