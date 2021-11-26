Накануне бездомным раздавали информационные листовки во время благотворительных обедов, которые устраивают общественные организации.

С сегодняшнего дня во Львове по инициативе местных властей начинают прививать бездомных.

В ночлеге начнут вакцинировать бездомных. Там на учете состоят более 2 тыс. человек. Правда, сколько из них будут привиты, предугадать трудно, поскольку вакцинация добровольна, говорится в сюжете ТСН.

Накануне бездомным раздавали информационные листовки во время благотворительных обедов, которые устраивают общественные организации. Им объясняли, что получить вакцину сможет каждый желающий даже без наличия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

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"Очень хорошо, что вакцинацию могут теперь получить и те, кто имеет документы, и те, кто не имеет документов, не состоят на учете у семейного врача. Люди получат справки о вакцинации, потом когда уже восстановят документы и смогут иметь своего семейного врача, то они получат все сертификаты, как и все граждане города", - рассказала заместитель председателя сообщества взаимопомощи "Оселя" Наталья Саноцкая.

Что касается бездомных, то некоторые не хотят и слышать об уколе, другие говорят, что ждали такой возможности. Перед вакцинацией людей будут консультировать врачи, а после укола будут угощать горячим чаем и выпечкой. Также бездомные получат медицинский пакет с препаратами от температуры и головной боли, а еще памятку о том, когда нужно прийти за второй дозой.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября стало известно, что во Львове откроют пункт вакцинации от COVID-19 для бездомных. Пункт вакцинации разместят в Центре учета и ночного пребывания бездомных граждан на ул. Кирилловской, 3а. Планируется, что пункт будет работать 26 ноября с 11:00 до 18:00.

25 ноября власти заявили, что Львовская область, несмотря на стабилизацию ситуации с COVID-19, пока не будет выходить из "красной" зоны эпидопасности.

Автор: Ирина Погорелая