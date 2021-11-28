В "желтой" карантинной зоне Украины теперь пять регионов.

В Украине увеличилось количество областей, перешедших в "желтую" зону карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Как сообщает Министерство здравоохранения, по состоянию на сегодня в "желтой" зоне пять областей, в частности, к ней присоединилась Харьковщина.

В эту зону также входит Кировоградская, Тернопольская, Черновицкая и Закарпатская области.

В "оранжевой" зоне находится одна область – Полтавская.

Все остальные области Украины и город Киев входят в "красную" зону карантина.

Автор: Надя Пришляк