"Желтая" карантинная зона в Украине расширена / фото УНИАН, Николай Тис
В Украине увеличилось количество областей, перешедших в "желтую" зону карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
Как сообщает Министерство здравоохранения, по состоянию на сегодня в "желтой" зоне пять областей, в частности, к ней присоединилась Харьковщина.
В эту зону также входит Кировоградская, Тернопольская, Черновицкая и Закарпатская области.
В "оранжевой" зоне находится одна область – Полтавская.
Все остальные области Украины и город Киев входят в "красную" зону карантина.