Заболеваемость на коронавирус в Украине традиционно снизилась после выходных. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Донецкой областях и в Киеве.

За минувшие сутки, 28 ноября, в Украине COVID-19 подтвердили еще в 5 804 человек. Среди них - 730 детей и 72 медицинских работника.

От осложнений умерли 297 человек, а 10 477 - выздоровели. Госпитализировали 2 082 людей с подозрением или подтвержденным коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

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Больше всего новых случаев обнаружили на Днепропетровщине (473), Донетчине (457), в Киеве (431) и в Николаевской области (401).

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

От начала пандемии в нас обнаружили 3 427 827 случаев COVID-19. Из них 85 414 человек умерли от осложнений заболевания, а свыше 2,9 миллиона граждан — выздоровели.

Напомним, в Украине увеличилось количество областей, перешли в "желтую" зону карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Тест на коронавирус в Украине

В воскресенье, 28 ноября, в Украине провели еще меньше тестов на COVID-19, чем в субботу. Так, если позавчера в стране провели 54 224 тестирования, то вчера лаборатории сделали 32 694 тесты на коронавирус: методом ПЦР — 13 364, методом ИФА — 1 795. Также сделали 17 535 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 15,8 миллиона ПЦР-тестирований на коронавирус.

Коронавирус в Киеве: данные на 29 ноября 2021

В Киеве за прошедшие сутки 45 человек умерли от осложнений COVID-19, среди них четырехмесячный ребенок. Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

"431 подтвержденный случай заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 45 человек, среди них — 4-месячный мальчик", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что среди умерших 28 женщин от 50 до 93 лет и 16 мужчин от 47 до 86 лет.

По информации мэра, среди новых заболевших: 234 женщины в возрасте от 19 до 93 лет и 164 мужчины в возрасте от 18 до 89 лет, а также 21 девочка от 1 до 16 лет и 12 мальчиков от 9 месяцев до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали за прошедшие сутки 65 больных и 116 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии. Выздоровели за прошедшие сутки 252 человека.

По его словам, за прошедшие сутки больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе — 98, в Днепровском — 63 и в Соломенском районе — 57 случаев.

Всего с начала пандемии в Киеве зарегистрировано 7 тыс. 493 летальных случая от COVID-19, подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 297 тыс. 173.

Всего коронавирус преодолели 253 тыс. 635 жителей столицы.

Вакцинация против коронавируса в Украине

В Украине за минувшие сутки, 28 ноября, прививка от коронавируса получили 93 970 человек. Однако еще днем ранее эта цифра достигала почти 140 тысяч.

Вчера одну дозу вакцины получили 31 069 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 62 901 человек.

С начала вакцинальной кампании в стране привито 13 320 532 человека. Из которых они получили одну дозу вакцины-13 320 530 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы-10 967 700.

В общем количестве в стране проведено 24 288 230 прививок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрав 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Авторы: Виктория Гордиенко, Инна Андалицкая