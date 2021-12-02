В нашем государстве самая высокая загруженность коек с кислородом в Черкасской области.

На сегодня показатели "желтой" зоны эпидемической опасности имеют только четыре региона Украины.

Как свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения, это Кировоградская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области.

Показатели "оранжевой" зоны эпидопасности имеют Житомирская и Полтавская области.

В то же время в Закарпатской области показатели растут. В частности, по состоянию на 1 декабря там занято 60,4% больничных коек с кислородом, а уровень госпитализации составляет 65,9 человек на 100 тыс. населения при предельном в 60 человек.

Читайте такжеЗеленский не исключает, что новая волна COVID-19 в Украине может быть весной 2022 годаОстальные области в настоящее время продолжают находиться в "красной" зоне.

Так, по состоянию на 1 декабря самая высокая загруженность коек с кислородом в Черкасской (55%), Винницкой (54,9%) и Сумской (54,3%) областях.

Всего в украинских больницах в настоящее время занято 44,7% коек с кислородом.

Самый высокий уровень госпитализации в Хмельницкой (в среднем 73,4 человека на 100 тыс. населения), Винницкой (в среднем 70,8 человека на 100 тыс. населения) и Черниговской (в среднем 70,4 человека на 100 тыс. населения) областях.

В Украине 1 декабря коронавирус диагностировали у 13 531 человека, а 30 ноября обнаружили у 11 960 пациентов.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Антонина Доломанжи