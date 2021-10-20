По мнению министра, это должно стать нормой, если мы хотим остановить пандемию.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что пользователей соцсетей, которые распространяют ложную информацию о "вредности вакцин" и "всемирном заговоре", нужно блокировать.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Ткаченко, в последние недели каждое утро (как и полгода назад, когда был пик) он начинает с просмотра статистики по коронавирусу, а также новостей о Covid-19.

"В регионах, где красная зона, начинаются огромные очереди на вакцинацию. Но ждать пока регион объявят красным – не стоит. Стоит идти и прививаться, и таким образом не доводить ситуацию в отдельных регионах до критической. Как вот новость, что во Львове трем мужчинам ампутировали конечности из-за осложнений, связанных с COVID-19. Они не были вакцинированы, как и 95% пациентов, которые лежат сейчас в реанимации и уже обычных – ковидных – палатах больниц. И в то же время вижу сообщения в соцсетях о "вреде вакцин", "о 5G" и "всемирном заговоре". Я считаю, что "авторов", которые распространяют ложную информацию, надо блокировать в соцсетях. Увидел фейк – жми "жаловаться". Это должно стать нормой, если мы хотим остановить пандемию", - написал он.

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Ткаченко также в очередной раз призвал украинцев вакцинироваться.

"Ну, и уже традиционное, – вакцинируйтесь и призывайте вакцинироваться своих родных и близких. И пусть информационная кампания на ТВ и в онлайне по этому поводу вас дополнительно будет мотивировать на это", - резюмировал он.

Вакцинация против коронавируса в Украине

19 октября от COVID-19 вакцинировано 226 587 украинцев. Одну дозу получили 142 141 человек, полностью иммунизированы - 84 446 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 8 207 903 человека, из них получили одну дозу – 8 207 901 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 658 010 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 865 911 прививок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Наталья Хаджи