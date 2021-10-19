С 21 октября вступают в силу новые правила межрегиональных перевозок .

С 21 октября в Украине начнут действовать новые правила межрегиональных перевозок из-за COVID-19. В Министерстве здравоохранения объяснили, что делать украинцам, у которых противопоказания к прививке

Об этом сообщает в пресс-службе ведомства в Facebook.

В Минздраве отметили, что пока нет утвержденной формы справки о противопоказаниях к COVID-прививкам.

"Людей, которые действительно имеют абсолютные противопоказания к прививке, в Украине меньше 1%. Речь идет о тяжелой аллергической реакции на первую дозу вакцины (анафилактический шок) или гиперчувствительность к компонентам вакцины", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве привиться от COVID-19 можно не только в центрах вакцинации: адресаОтмечается, что постановление №1236 не предусматривает, что граждане могут предъявлять при межрегиональных поездках документ о противопоказаниях к вакцинации, но украинцы могут сделать ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19 и использовать его для поездок.

Какие правила будут действовать с 21 октября

Для посадки на поезд, согласно новым правилам, пассажирам нужно будет предоставить один из документов:

справку о получении хотя бы одной дозы вакцины от COVID-19;

международный, внутренний или иностранный сертификат о полной вакцинации;

отрицательный результат ПЦР-теста, но он действителен только трое суток;

отрицательный результат теста на антигены SARS-CoV-2, который действителен трое суток.

Если ни одного из этих документов нет, то проводник или стюард имеют право не пустить пассажира в поезд. В этом случае вернуть деньги за билет можно по обычной процедуре.

Украинцев призвали вакцинироваться, чтобы уберечься от тяжелого течения болезни.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Анастасия Горбачева