По данным НСЗУ, каждый седьмой человек, переболевший COVID-19, со временем испытывает проблемы с психическим здоровьем.

Психогигиена - метод, который давно уже популярен в западном мире, но до сих пор отпугивает многих в Украине.

По данным НСЗУ каждый седьмой человек, переболевший COVID-19, у нас со временем испытывает проблемы с психическим здоровьем. В Минздраве отмечают, что к психиатру, психологу или психотерапевту украинцы могут обращаться самостоятельно, без направления семейного врача. Но к кому из них лучше? Как не попасть в руки опасного любителя? И какие слова все-таки должны стать сигналом - отсюда немедленно надо уходить. Как выбрать квалифицированного психотерапевта - выяснили журналисты ТСН. Тиждень.

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По данным экспертов, до начала ковид-пандемии к психологам за помощью обращался каждый шестой. В настоящее время обращается каждый второй человек. Лечат душу даже те, кто внешне вполне счастлив и успешен.

В чем же разница между психиатром, психологом и психотерапевтом?

Психиатр - это врач. Специализируется, скорее, на биологической причине невзгод.

Психотерапевт - где-то на грани между медиком и гуманитарием.

Психолог - это типичный труд реабилитолога. Когда душа вроде и здорова, а все равно не слушается. Это консультант.

При этом для этих специалистов не могут быть какие-то онлайн-курсы несколько месяцев. Это должно быть либо высшее психологическое образование, либо медицинское образование. Врач-психолог имеет право на печать врача, на выписывание рецептов. Гуманитарные психотерапевты не имеют права выписывать антидепрессанты. Психотерапевт должен проходить повышение квалификации, супервизионные группы.

Для начала обращайте внимание на адекватность врача и личные ощущения. Если вы ходите несколько месяцев и нет результата, нет положительных изменений, что-то идет не так - меняйте психолога. Потому что на рынке специалистов, которые лечат души, за последние годы развелось немало мошенников.

Их иногда называют "дикими психологами". Одна из причин существования таких в Украине в противовес, например, США и Европе, - чтобы вести практику, психотерапевтам даже не нужна лицензия от Минздрава.

Фразы, после которых надо убегать от псевдо-специалиста

Ищите специалиста через своих знакомых. А еще - услышали такие фразы, убегайте:

"Какой ужас!"- психолог не дает оценку;

"Вам надо расстаться!"- психолог не может решать за вас;

"Сама виновата!"– психолог не критикует и не обвиняет;

"Плохой ваш предыдущий психолог" – специалист не критикует своих коллег.

"Специалист не спасет вашу семью, не освободит от зависимости, не изменит за вас работу. Но он может выяснить, почему семья под угрозой, чем можно заменить бутылку и какая работа подходит для вас лучше всего. Впрочем, для них это тоже работа и не всегда действительно их", - напоминают журналисты.

Как писал УНИАН, ранее Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) разъяснила, где граждане, переболевшие COVID-19, могут получить безвозмездную психологическую помощь.

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Автор: Виктория Гордиенко