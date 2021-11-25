Национальная служба здоровья Украины разъяснила, где граждане, переболевшие COVID-19, могут получить безвозмездную психологическую помощь.
Об этом НСЗУ написала в своем Telegram-канале. Отмечается, что каждый седьмой человек, переболевший COVID-19, со временем испытывает проблемы с психическим здоровьем.
"Обратите внимание, что к психиатру, психологу или психотерапевту вы можете обратиться самостоятельно, без направления семейного врача", - подчеркнули в НСЗУ.
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Кроме того, бесплатную психологическую консультацию можно получить по следующим номерам:
Киевский городской психоневрологический диспансер №5 – (044) 456 17 02 и (044) 456 17 25;
Центр психического здоровья и травмотерапии "Интеграция" – (067) 594 94 46, (095) 913 69 41;
Lifeline Ukraine, национальная линия по вопросам профилактики самоубийств и поддержки психического здоровья - 7333;
Национальная детская горячая линия – 0 800 500 225 или 116 111 (с мобильного).
Также консультацию можно получить в справочной службе "Здоровье" по телефону 158.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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