Коронавирус в Украине 4 декабря нашли у менее чем 7 тысяч человек.

Коронавирус в Украине в субботу, 4 декабря, диагностировали у 6 622 человек, в частности, у 690 детей и 68 медработников.

За сутки COVID-19 побороли 9 274 пациента, а умерли 278 человек, сообщил Telegram-канал Минздрава Украины.

Коронавирус в Украине – статистика по состоянию на 5 декабря:

Общее количество больных – 3 497 477 человек;

Общее количество выздоровевших – 3 050 659 человек;

Общее количество умерших – 88 280 человек;

Всего сделано 16 076 359 ПЦР-тестов.

Напомним, коронавирус 3 декабря в Украине диагностировали у 13 206 человек, в частности, заболели 200 медработников и 1 196 детей.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Екатерина Присяжнюк