С 15 октября "красный" уровень эпидопасности установлен на территории Херсонской области, а с 18 октября – в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

С субботы, 23 октября, на территории Сумской области будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 23 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 15 октября "красный" уровень эпидопасности установлен на территории Херсонской области, а с 18 октября – в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

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Автор: Леся Лещенко