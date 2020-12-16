С 8 по 24 января в Украине усилят карантин.

Министр здравоохранения Максим Степанов согласен, что статистика заболеваемости коронавирусом сейчас пугает, однако заметил, что количество выписанных пациентов превышает количество новых госпитализированных.

Об этом он сообщил на брифинге 16 декабря.

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Глава Минздрава напомнил об увеличении коек с подведенным кислородом, так как "готовятся к различному развитию событий COVID-19".

Также Степанов попросил граждан и в дальнейшем соблюдать правила карантина и избегать на Новый год и Рождество массовых скоплений людей.

"Скажу откровенно: мы с большой тревогой сейчас смотрим на все наши праздничные дни, чтобы у нас не произошло после них вспышки", – заявил министр.

С 8 по 24 января в Украине усилят карантин. Под ограничения попадут рестораны, кафе, кино, концерты и спортзалы.

Массовые мероприятия в этот период будут проходить без зрителей.

Локдаун введут после Нового года и православного Рождества с учетом возможности заработков для малого бизнеса в "самый прибыльный" месяц. Но ранее глава Минздрава Степанов пояснил, что украинцы все равно не придерживались бы жестких ограничений во время праздников.

Кроме того, до конца зимы в стране будет действовать карантин "оранжевой" зоны.

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Автор: Яна Ставская