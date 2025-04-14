Производители лекарств сами выбрали перечень для снижения цен и заработали на этом, - Фармрада

Производители лекарственных средств в Украине сами составили перечень препаратов, на которые согласились снизить цены, - и выбрали те, с которых получили выгоду. Об этом заявила председатель ОО "Всеукраинское объединение "Николаевская фармацевтическая ассоциация Фармрада" Елена Прудникова.

"Они (фармпроизводители - ред.) снизили цены на те препараты, где рост объемов продаж стал выгоднее сохранения старой цены", - пояснила она. По словам Прудниковой, некоторые позиции начали продаваться в 10 раз больше, и именно поэтому производители пошли на такой шаг. Но другие лекарства, с меньшей маржинальностью или спросом, в перечень не попали.

Прудникова также отметила, что несмотря на то, что дистрибьюторы и аптеки присоединились к цепочке снижения цен, регулирование осталось асимметричным - наибольшая нагрузка легла на аптеки, в частности малые. "Наценка ограничена для всех, но крупные сети имеют обороты в миллионы, а маленькая сельская аптека - в несколько сотен тысяч. Мы просто не выживем", - отметила она.

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Напомним, 7 февраля 2025 года девятью ведущими отечественными производителями была подписана декларация о взаимодействии по снижению цен. Производители согласились с 1 марта уменьшить отпускные цены на 100 самых употребляемых препаратов на 30%. 19 февраля Минздрав обнародовал соответствующий перечень.

В список вошли преимущественно безрецептурные средства: препараты от простуды, витамины, антигистаминные, противовоспалительные и другие. При этом только 25 позиций входят в Национальный перечень лекарственных средств, а некоторые препараты дублируются - например, 9 видов аскорбиновой кислоты.

Как сообщалось, суммарный доход крупнейших украинских фармацевтических компаний в 2024 году составил 42,65 миллиарда гривен. Общая чистая прибыль компаний превысила 3,74 миллиарда гривен.