Пациентов размещают прямо в коридоре.

Отделение для лечения пациентов с коронавирусом Харьковской областной клинической больницы переполнено людьми - больных размещают даже в коридорах.

Соответствующее фото опубликовал сегодня вечером один из харьковских Телеграм-каналов.

"Ковидное на Тринклера передаёт привет антиваксерам, ковид-диссидентам и прочим д****ам", - пишет автор публикации. При этом отмечает героический труд врачей в указанном медучреждении.

"Всё под контролем. Коридоры просторные и уютные", - добавляет он.

Коронавирус в Харькове и области

Как сообщается на сайте Харьковской ОГА, за прошедшие сутки в регионе коронавирусную инфекцию подтвердили у 839 человек. За сутки выздоровели 204 больных, умерли - 14.

Всего по области зарегистрировано 160132 лабораторно подтвержденных случая СOVID-19, из них 148327 больных выздоровели, 3846 - умерли.

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Автор: Юрий Годован